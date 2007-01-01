В Калужской области ремонт дороги «Детчино-Прудки» планируют провести в 2026 году
В субботу, 29 ноября, житель Калужской области сообщил о плохом состоянии дороги в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
— Прошу дать распоряжение, чтобы привели дорогу «Детчино-Прудки» в нормальное состояние. Дорога не соответствует никаким нормам, - написал мужчина.
Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:
— На этом участке дороги запланирован капитальный ремонт, в 2026 году дорогу приведут в надлежащий вид.
