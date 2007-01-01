Афиша Обнинск
Благоустройство

В деревне Теплово Калужской области ждут ремонта дороги, разбитой при прокладке газа

Евгения Родионова
01.12, 11:00
В пятницу, 28 ноября, жители деревни Теплово Спас-Деменского района Калужской области сообщили о плохом состоянии дороги и ямах по деревне.

По их словам, ремонта не было много лет и при прокладке газа остались ямы, которые требуют регулярной отсыпки.

Администрация Спас-Деменского района прокомментировала ситуацию:

— При наступлении благоприятных погодных условий будет проведено грейдирование дороги, если до конца года погода погода не нормализуется, грейдирование будет проведено весной.

