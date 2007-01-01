Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В Калуге ремонт улиц в районе Бушмановка отложили на будущее
Благоустройство

В Калуге ремонт улиц в районе Бушмановка отложили на будущее

Евгения Родионова
01.12, 10:30
0 268
В четверг, 27 ноября, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом о ремонте дороги в микрорайоне.

По его словам, на улицах Тополиной и Цветочной дороги в жутком состоянии.

— Планируется ли когда-нибудь их ремонт? - написал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— На этих улицах необходимо сделать капитальный ремонт. К сожалению, пока нет такой возможности из-за ограниченного бюджета, но мы будем рассматривать этот вопрос в последующие годы.

