Благоустройство В Калужской области заливает дорогу между двумя деревнями
Благоустройство

В Калужской области заливает дорогу между двумя деревнями

Евгения Родионова
01.12, 10:00
Об этом написала жительница Малоярославецкого района Калужской области в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

По её словам, опять заливает дорогу от деревни Торбеево и до деревни Сляднево.

— В 2024 году жители деревни Сляднево писали письма в администрацию Калужской области и Малоярославецкого района по вопросу ремонта дороги. Осенью 2025 года была произведена подсыпка щебнем, но кюветы не прочистили. В результате сейчас на дороге море! Вода течëт из переполненных ручьëв и с железнодорожной насыпи. Положение дел совсем не радует. Убедительная просьба решить нашу проблему. Скоро наступит зима и дорога превратится в ледяную ловушку, - написала женщина.

Администрация Малоярославецкого района прокомментировала ситуацию:

— Запланировали выезд, чтобы на месте определить какие работы можно провести для улучшения проезда. По результатам вернёмся.

