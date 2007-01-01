В Турынино проведут мониторинг дорожного движения возле школы №44

В четверг, 27 ноября, калужанка написала о проблемном переходе к школе №44 в микрорайоне Турынино-3 в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, дети вынуждены переходить оживлённый выезд из города, где поток машин и большегрузов не регулируется знаками или камерами.

— Ребёнок учится в третьем классе, ходит во вторую смену из-за переполненной школы, возвращается домой вечером, когда на улице уже совсем темно. Переходить дорогу становится ещё страшнее, много кто не пропускает вовсе. Большая просьба установить светофор по требованию на данном участке, или поставить знаки и контролирующие камеры разрешённую скорость. С данным вопросом уже обращались, ответ был, что транспортных происшествий не было зафиксировано, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Центр организации дорожного движения в течение месяца проведет мониторинг этого участка, и если он будет положительным, то мы рассмотрим возможность установки регулируемого пешеходного перехода.