В Калуге улицу Тарутинскую спасают откачкой воды
В четверг, 27 ноября, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой рассказать о проблеме на улице Тарутинской, 257.
По его словам, на данный момент проблема с водоотведением плохо решается.
— По огромной луже, ничего не меняется. Выкопали вторую траншею, а первую засыпали. Результат нулевой, - написал мужчина.
Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.
Напоминаем, что ранее мы уже писали об этой проблеме.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь