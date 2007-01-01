Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге улицу Тарутинскую спасают откачкой воды
Благоустройство

В Калуге улицу Тарутинскую спасают откачкой воды

Евгения Родионова
27.11, 16:57
0 298
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 27 ноября, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой рассказать о проблеме на улице Тарутинской, 257.

По его словам, на данный момент проблема с водоотведением плохо решается.

— По огромной луже, ничего не меняется. Выкопали вторую траншею, а первую засыпали. Результат нулевой, - написал мужчина.

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

Напоминаем, что ранее мы уже писали об этой проблеме.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
75%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InAzemh3aHVJYVN6TkNwaFlac3FTOHc9PSIsInZhbHVlIjoiT0ZhdWNFTCtEMVN2cmpNa00xQXR4NnJuMlVyRDFwU1dpaGwzM0Vtd0dJL2RDMTFLN29Zd0VYRVg3WTA0a1MydWlWektpMUFHdUE2V2lWNVFqUUo0K2hFNENkamdFNlNXRUZuWXUvWFNEQm1Nd0FkOEJ3RUcxQjF2OUhpQUdYTU1rU3RkeGpZVENaeEdlOWk3UmxGc3hSVWZ3Y0hsNU9KYWVjajZkVk9LU2ZtZGNBM0dlbFhZV21qMXJURk96ZVFPMTU3aUJvTFhpVHcvL3p2RE5nc3pVMjVOSWMxYStGc1NZQjlBNk1kOTJ2alFRcG83THhWSWR3S05DWGNBd21zNHczelhtMkhBTGRSWTlKVTE5RnczS0MxY1UvM2VLYVJlZnJiTkhXMHBpNFFpOE1CbzBEMHhjZEY3M2dMbzFRT04wOGpyZ2ViNW5ZQy9rRzBKenBic0tPdHlRTUZhTkU5aEJFSlM4ZzU4d2FwT1dpd3NDQWF1OEhUTmhTa09Gby9ndXBKZ0JSL21lVVVXTWxBMmJCaGVscE5aSGc1MFUydDlaM3M3NmdNMW1kdWFJTUF3Y3V1U2xZZzB6UU5qU215UyIsIm1hYyI6IjUzNWJiZDAzOGFmNTRiOGRlMzA4NjA4NmFlZWRiMzZjMzM0NjFjMmJhM2YwZTQ2YWYwMTNmNzQyZjlhMmUxZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdWUXd3NTQ2M2x0MVlBYjd0dWxma2c9PSIsInZhbHVlIjoiK0VqdGRIbTU1bnhmVUVRQlZMcTFEN283UnNDY2c5dzRyZGNmSTRNdVZGOW9LV0R6dXF1RU05NWNrTzdjb1ZsSnBtQ1NoVjlMNnY1SVovWklob2sxQzZpcXpYbEYxdm5BSXhWSlpBRDFVRWo4ckFPTTQzVXU0cnlqS2l6UXc5T1dJdHJ4ZEdsL0kzeG14dTY0dEg3aU81OVRBVE12OENOdXFIQk5LUUlZZUlkcnZPREx2ZW9HMEdKNTlpejM5a1ZvZUFBbWFOR0FmYjN0RC91b3hiS0U3MFk3TE54TnU0OXBHWEJmeFArRythY3pFdTIzOThQaDAzZWZjbUVlaHBEM3RvWUhwbjJUckp3cUFPZXM3dWltZytRVGw3VDdxMU9PNnUvT2hUeFRxbkRTdDN4czRmOVVWbDFkZGsxMXNDZTVnU0pLdHJtRGlPM2oydGY3RFI0SDVKTmFNbUNWb3kvamV5eTVSZVpPUWhLSG1PeGEyUU1SOVBaUmNvVVdJUHhvSEJ0S1RmRDlhbUx0UnE3TWtObjNTaXpCcVNjM0tSRkdFYVZhZFU5Rk4vTEtMcy9SSnFDa3VGekxkcjJDSmFwTStWR0tkRnZ3QmQzd2dvUk91TjI5SDBlZ1VUbk1EODJMNDRtS0JQaWVMZlJyY0ZDRHpZcTdDS0Jta0NReDduRzgyN2tyaVcycXlkbURwMUtHNWtNUldTdHRKU2dEbGRLVmtGSHVrSTFWUFlmc2xHSHp3UjFRSG5ybGlHUTRzbmQyOVJlcVJ3V3FwVU16ZWpYMzMwc0F6K0xOamJDclhtdHF3UVV2QTB6OW1KdzhQcCtBeWI0RGcrNDR2cFVnVzU3WCIsIm1hYyI6IjhlNDQ3MjljNmEwOWNhMzE4NGI1NDFhNWEzMGM2ODdmMWE4NTMwMjQ4YTRlMmM5NTBkMDExYjkxNjA0M2IyYWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+