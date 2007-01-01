Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В Грабцево огородили открытый люк на проезжей части
Благоустройство

В Грабцево огородили открытый люк на проезжей части

Евгения Родионова
26.11, 10:00
0 171
Фото: Администрация города Калуги
Во вторник, 25 ноября, жительница села Грабцево Калужской области сообщила об открытом люке на улице Курсантов в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

— Уже какой день открыт люк на проезжей части по улице Курсантов в селе Грабцево, ни опознавательных знаков, ни ограждения! Ждём пока кто-то свалится в люк? В ночное время суток вообще не видно его. Просьба устранить в ближайшее время! - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Люк огородили. Передали информацию профильному ведомству для осмотра люка.

