Благоустройство

В Калуге провалилась тротуарная плитка

Евгения Родионова
26.11, 09:37
0 373
Об этом написал калужанин в среду, 26 ноября, в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, провал образовался на месте недавнего проведения работ со вскрытием плитки и земляными работами на пересечении улицы Никитина и проезда Восточный.

— Проводились работы по прокладке силового электрокабеля. Провал достаточно глубокий, не были соблюдены нормы и требования по восстановительным работам. Таких провалов на месте проведения земляных работ достаточно, работы проводились на проезде Восточный и по нечётной стороне улицы Тульской. Просьба обязать провести качественный восстановительный ремонт по данным улицам, чтобы избежать человеческих травм, - написал горожанин.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Информация передана сетевой организации, до конца следующей недели они планируют провести ремонт.

