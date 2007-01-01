Афиша Обнинск
В Калуге подлатали Гостиные ряды

Дмитрий Ивьев
26.11, 08:49
1 390
На объекте культурного наследия федерального значения в здании №126, стр. 1 по улице Ленина завершились ремонтные.

Там привели в порядок помещения второго этажа, лестничной клетки.

Проведен локальный ремонт стрельчатого свода, профилированного пояска фасада, окрасочного слоя части фасада, стропильной системы крыши, сообщил 26 ноября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

