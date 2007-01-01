В Калуге третий день не работают фонари на Степана Разина

Об этом сообщила калужанка, в понедельник, 24 ноября, в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».

— Вдоль дороги с правой стороны аллеи Степана Разина не работают уличные фонари уже третий день! - написала женщина.

Городское хозяйство города Калуги прокомментировало ситуацию:

— До конца следующей недели постараемся устранить неполадки с уличным освещением на этом участке.