Благоустройство Минсельхозе ответили, кто приведёт в порядок разбитую дорогу в Калужской области
Благоустройство

Минсельхозе ответили, кто приведёт в порядок разбитую дорогу в Калужской области

Евгения Родионова
25.11, 13:30
0 253
В понедельник, 24 ноября, жительница Дзержинского района Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о решении проблемы с ремонтом разбитой дороги.

— Когда вы сможете поставить на место собственника? Дороги разбиты напрочь их тяжёлой техникой, выезда из деревень Волохово и Колышкино Дзержинского района нет вообще. Это что за собственник, на которого нет никакой управы? Мы в каком государстве живём? Или для них законы не писаны? Почему их никто не может заставить восстановить то, что они разбили? Почему им дозволено уничтожать? - написала женщина.

Министерство сельского хозяйства Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Сожалеем, что вы оказались в такой ситуации. 19 ноября состоялось совещание с участием представителей компании и муниципалитетов. Была достигнута договоренность, что представители холдинга выедут на место для оценки ущерба и впоследствии приведут дороги в надлежащее состояние, а также определят иные маршруты перемещения техники во избежание подобных ситуаций в дальнейшем.

