В Калужской области на дороге устранят аварийные ямы

Во вторник, 25 ноября, житель Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм», в котором рассказал о состоянии участка дороги от деревни Мужачи до деревни Морозовы Дворы Перемышльского района.

По его словам, дорогу не грейдировали ни разу.

— Как сейчас ездить по такой дороге? Перелетать? Вы дорогу эту не содержите от слова "совсем"! Жалобы на её состояние в ваш адрес направляются регулярно. В этом году установили контейнерную площадку. До неё мусоровоз не доедет. Я настаиваю на принятии мер сегодня, а не потом! - написал мужчина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— До конца недели прогрейдируем дорогу Мужачи и устраним аварийные ямы.