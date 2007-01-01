Афиша Обнинск
Благоустройство

В Калужской области на дороге устранят аварийные ямы

Евгения Родионова
25.11, 13:55
Во вторник, 25 ноября, житель Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм», в котором рассказал о состоянии участка дороги от деревни Мужачи до деревни Морозовы Дворы Перемышльского района.

По его словам, дорогу не грейдировали ни разу.

— Как сейчас ездить по такой дороге? Перелетать? Вы дорогу эту не содержите от слова "совсем"! Жалобы на её состояние в ваш адрес направляются регулярно. В этом году установили контейнерную площадку. До неё мусоровоз не доедет. Я настаиваю на принятии мер сегодня, а не потом! - написал мужчина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— До конца недели прогрейдируем дорогу Мужачи и устраним аварийные ямы.

