Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Дорогу с лунными кратерами нашли в Калужской области
Благоустройство

Дорогу с лунными кратерами нашли в Калужской области

Евгения Родионова
25.11, 14:07
0 119
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 24 ноября, жительница деревни Глядово Жуковского района Калужской области рассказала о проблемной дороге в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, такая дорога портит жизнь людям.

— Когда мы ездим по этой дороге мой ребенок четырёх лет скачет на заднем сидении, как кукла. Боимся, что у неё голова отвалится с такими скачками. А так у нас в деревне есть и новорожденные дети, которые так же прыгают на задних сидениях, а это уже травматизм. Мы умаляем сделать эту дорогу, так как никакой автобус и скорая помощь к нам вообще не проедет. Скоро мы будем отправлять детей в школу по реке, - рассказала о проблеме женщина.

Администрация Жуковского района прокомментировала ситуацию:

— Мы понимаем важность вопроса, но отремонтировать одновременно все дороги не можем. Постараемся рассмотреть вопрос проведения работ на дороге при формировании бюджета на следующий год.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9hcUJtK2lyOWlRMkdhZVZJN2Iyb1E9PSIsInZhbHVlIjoiakhBcmVManFuMUlURGYxTFlUUEM3ajJGU3dxeCsrQ2xEVGZ1aGsyWHIrUjhEV2I0R3lETXZvWXpZbTgzRDZxTHN0ci9iODdYVVducTB6d21tVEd3aHZzZDAwc3pRaHZpd2ZSRXU2LzJLS05xZmNBa0ZRZmovZUI1ZVJhQTNsTFVOOUR2Y2xQTTgzVTJtZ2xBTyt2clZXV2hxVE95cWpPcWxBT3F6MWIrL0hjampJTHdUTWJqWFNTbFZSeDlaRzE2anp4N2dBWVBmWFJkN2p2YzNpNVl2ZlFCNUE5eDRhMjMzY0V3cXoyOGlrMTk3R0k1cEZoODFWMndtdU9UVTB2SEpWc1R5VVlOWXczUVdEQjRCYnlydDdNZ0NoRGRPUHBubVBJS1Ziems4U1dRZnpBNVRMcEFvRHlhamdPd1FmY3YxekhoSFJvelc5bnJOZlQ5VFVmdzlJNUt1eGJ2emVJQjNrcDV6bmhOYTJNZ3hJWHNwcWR0UWxwU3Zqb2NneWJJYjFkMkdJSDZ6eUFpQnpYTHE1VFVTOUdjMUNwaUhQNUpGY0pnN0NqU0tRQ0FXb050RjlmM3dER0NScWQ1OVRLeiIsIm1hYyI6IjIwMzk2NWZlNTY0MDc3ZmY0NTMzNGMzOWQ4ZjIxOGFlMDEwOGU5YmEwY2M5NDJmNTEyYWZiNzE4ZWM4OGE5Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdmSUVNWmtjNWlhelZ5bnpWNTl5VGc9PSIsInZhbHVlIjoieXFqZXZZMXdEMy9SQnRYdUI5NmEyakxkNDMvZHNQc0cwSVhvWVE2dXZoUjJOVzcyaVhWQWVtbG5UcmtyRFV0MmhGd0NoRy9jMHNmZStyOTB5eE8vL25GNHBkYU9YeWtGak9jT2tZSGZJaXR0RjNYbEQzR0tOc0dhME5ZRXZic2phbGltaHNOOFFyd2pkMk02OTYwZjNRL3dGY29LTXFhSWJXd2YzU3p5YStvS0dNMWtCdHFKdTJ5RDdDQXRYQS96VlNBRE81TllkeUY2VUdvbzdiY1I3T2FSdEFGM2d5c3JzNGk0QVBQSFE4VTR5V1JRMC9MMzFiSWpmZnh5bkZWNllyZy9Ec1RHYUFsV2p6UU5vMjRJT3RtUERVb0ZWWGtjSjNUWXJqdjlVeU4xL3p0WGlCS0RuQWVHbkp2Q1FGSGxuVjg3MTV2QjBvb2I3MnRSZDRibW5JV1dCWW1BMHNXTnJ4bkRCcW5LaFcvN2NWTzltZ29aZ0tOb3ZNWnpZZGRpRmxtbjdyU2dHVDhLY2FnM3dYeCs3bGtDbW1Ic1NhRmdKWXJnL2lnSndFNmx1Vm5uR3lrWVNaOEFiK3pnSkk3MnlXRnN5UEY2aThtN0N5UVRjck84cE4yejA5dVlKUEtEZzhrK2RVWEo3b2Y2NEVNT0crZVNLUFJ2RlBhMGs1emdFVFlKWlMwK09wZ1JCNlBQMjkzY1dMcjQ2Z2RUR1pGTmVMU3h5TWpORm01dCtGc1owYmpRMmhuak90aG1jVCtxSGViMWFWRHlpS1RsRzlRd3ZYQ3RvaVNlakZSY1FnWVJIYlhoRC9vK2dpSWNVTjZSVmh1dzZsWUpsL3RSU0NQUiIsIm1hYyI6ImVhY2YwZTEyMGJkOTVkZmYxYmFmNzFkYzY2MTUwYWMxYmNiOWI3OWJlMDBhOTc4MWFjZDY4YzhlYmM2OGQ0NzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+