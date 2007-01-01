Дорогу с лунными кратерами нашли в Калужской области

В понедельник, 24 ноября, жительница деревни Глядово Жуковского района Калужской области рассказала о проблемной дороге в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, такая дорога портит жизнь людям.

— Когда мы ездим по этой дороге мой ребенок четырёх лет скачет на заднем сидении, как кукла. Боимся, что у неё голова отвалится с такими скачками. А так у нас в деревне есть и новорожденные дети, которые так же прыгают на задних сидениях, а это уже травматизм. Мы умаляем сделать эту дорогу, так как никакой автобус и скорая помощь к нам вообще не проедет. Скоро мы будем отправлять детей в школу по реке, - рассказала о проблеме женщина.

Администрация Жуковского района прокомментировала ситуацию:

— Мы понимаем важность вопроса, но отремонтировать одновременно все дороги не можем. Постараемся рассмотреть вопрос проведения работ на дороге при формировании бюджета на следующий год.