В Калуге не работает освещение на улице Валентины Никитиной

В понедельник, 24 ноября, калужанка написала об этом в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Уделите внимание району Малинники, особенно дому №23 корпус 1 на улице Валентины Никитиной, освещения нет от слово совсем! Множество обращений было отправлено, а в ответ тишина, - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Строительство линии освещения рассмотрим в последующие годы. В случае недостаточного освещения на придомовой территории обратитесь, пожалуйста, в свою управляющую компанию для рассмотрения возможности установки освещения возле подъезда.