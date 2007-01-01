Жители деревни в Калужской области рассказали о проблемной дороге

В понедельник, 24 ноября, житель деревни Бели Дзержинского района Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой проверить фермерское хозяйство рядом с домами местных жителей.

По его словам, они уже обращались к председателю сельского хозяйства за помощью, но это не привело к результатам.

— Что нас не устраивает? Нас не устраивает всё: невозможный запах, ежедневный вывоз навоза (жижа) на территорию вблизи водяной скважины, порча дороги, по которой дети ходят до школьного автобуса (дети к автобусу приходят с соответствующим запахом и навозом на обуви). И в целом вокруг бардак. Просим вас разобраться с содержанием фермерского хозяйства, - рассказал о проблеме один из жителей деревни.

Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:

— Сегодня сотрудниками отдела сельского хозяйства был осуществлен выезд на место, по результатам установлено, что дорога находится в проезжем состоянии, отходов на дороге нет. В этом году проводили грейдирование дороги. Провести проверку в случаях наличия неприятных запахов могут исключительно сотрудники Роспотребнадзора.