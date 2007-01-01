Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Кирове построят мост в новом сквере
Благоустройство

В Кирове построят мост в новом сквере

Дмитрий Ивьев
24.11, 15:17
0 365
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Она должен появиться рядом со «Сказочной деревней».

- Как и планировали, строительство моста и подходов к нему будет выполнено в течение 2 лет. На встрече обсудили проект будущего моста, - рассказал в понедельник, 24 ноября, глава Кировского района Игорь Феденков. - Сам мост будет шире нынешнего, его ширина составит 2 метра, поднят он будет на 1 метр для того, чтобы его не затапливало.

Эти работы планируется начать уже этой зимой и продолжить весной 2026 года. Также будут сделаны подходы к мосту.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJ4WSsvVXFLM2VENnpJWm9EVXJmUWc9PSIsInZhbHVlIjoidkxNNDduQ2h0NURPUnpFMmhwTVdzSUNKVWlLZXh2Nks0akhPc2VCbzVFbzNDOGJEam9QVUJLelI1OTEwbWV4TzAxNERDU3B1amZ2bThLR2hmYW1mZ2RnV1dXVy9RKzlnODdhdlZDQkpQdWtEMmRLMWdaaVRwczVkZUtTVHF5ZWlHTm95a2dqS3VMMmtqOW5mT2VxTCtzQTc3YVhyQlNHaGZPMDFZeSs3aXRadzFUNlNTMko0RCtRSnF0dmpKNFVQWTQvOE4xVU1wdG5Xa2J3bGVVdGJFdzhWenBNMzdEYnNadzlxbEo2cllSa3RlSXpZakxoaTFpOHg3bnpyUnVySE50ZGs0ZHVaaVdzUGVwcjNnQURvckZuU2NiYkpzM05WeUtlK1pqQjg2b2dFWG1HOXNuSVp5NlB4Vnc1NW1Fb2cwZW94U3hqOFh1VnFEamlrbDdwVVpBekp1Y0ExVzRBcXFwMjhUaWFnUHhEdmI0em9pVVZlWUhCb0RUV0hHdmhKaTZjQWRJNFZPTi9BZXg4eWFndU5GMXBtSGdPbnRPTHFLTUZGVzlmZmZza2p1eExvMllRWGJvVWxjaTBXaHpaNSIsIm1hYyI6IjY0NGE3NGIxNmEyMGFkYWY0MDM0MThjYWMxMWIzN2Y2N2ViMWNhZjQ1OWM4NWZhMTFmODZkNTRiZDA4OTQ0NmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijk5NlNleFJmREtWT3ZzMDUrSmFpdXc9PSIsInZhbHVlIjoieTE3NHREREdYQjNkZG5FVnh5MzR5V2xxSGVHZVFFTjNacGtnR3NMT2ljZElnYjhpaFVHTjdqblQyaGpiU0xZVUpSZzNIWGRraVFidmdBVzJmZHJVczJadGprUUVHWFRiR0FCOEM0b1NXeGtWbEFCd1ZKcXA5bFljNWJtN2o5cWd0dmtJTnpha3l5c014SU1HUnNZc3E1aVkyZEw1Ym1PZHpjK3l2ZEVnM2w5akpSZXd6Y21pR3RpZE9NRi9RaENMUHVMclhISWRIY21kcjIzTkR2cVlka1Uxemk0MVpObmdmS2xXcG8yY2tHQWd6TW14cWFFRWJUeVFVdTNyNklhZ3FGcTJLektBdnpyNDEyMmdMK1N5dkRNYUh1TE1FMnVwZ0FKZVVTbUZPeHJHN1d1SlZ3cURMaFpPUHlFSmpTamV6SllrNHcrZXRwTXY0czV3UXNZT2d2MmszdXg2SjNqbC9VMEtMWkVXeFJTNGlvQitGQ0p2blBFYU1mVUtzVzdmdk1RcUtpNWJMTmdQUy9JSnBhSEd4T0dVaERrVWZ2UkdOMjV2NXNRS3pLZ1ArWHlYMlBXWmloYXNZaURLVFI1M2NKTVYrSTRwZXZONCtwM0NwdlRVeURPU3poUmo1d0IxVXBqQmN6TVBpSEttWjhSSytRcjZxcjFYUVhxczUvV2Z1aUxRQ0MveHcybC9lK0dtRnphVTB3NGNnbEpYNUgvakkyU2lCejMwcS9jZ1hwUm50SmtEeG1IankvcjJRempMVG9SQ1JlRy9obnc3aFhLTTZ0MTNtYjR1a2dWT0RxOTRNVDJMQWVaU3VnaUhXbEtCWm1pY0RCdi90RlhGQkpHQSIsIm1hYyI6IjZjNjI5MGVmMGUxM2VkMDIxNjYxNDUzNGRlMWE5OTM1YmM3NmE3ODdlZmE2YTA2MzUwM2FlMTJiMjljNmU0NjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+