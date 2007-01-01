В Кирове построят мост в новом сквере

Она должен появиться рядом со «Сказочной деревней».

- Как и планировали, строительство моста и подходов к нему будет выполнено в течение 2 лет. На встрече обсудили проект будущего моста, - рассказал в понедельник, 24 ноября, глава Кировского района Игорь Феденков. - Сам мост будет шире нынешнего, его ширина составит 2 метра, поднят он будет на 1 метр для того, чтобы его не затапливало.

Эти работы планируется начать уже этой зимой и продолжить весной 2026 года. Также будут сделаны подходы к мосту.