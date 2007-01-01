Житель Калужской области попросил установить уличное освещение и знак ограничения скорости

В четверг, 20 ноября, житель деревни Костино Сухиничского района оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой установить уличное освещение в населённом пункте, а также знаки ограничения скорости.

По его словам, освещение в населённом пункте необходимо.

— Я ещё обращался в Сельсовет, мне сказали, что заявку подали второй раз, но результата нет. Помогите, пожалуйста нам, - написал мужчина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— К сожалению, установка освещения не запланирована в этом году, рассмотрим возможность его включения в программу работ на 2026-2027 годах. Касаемо знаков, ограничивающих скоростной режим, их нет в проекте организации дорожного движения. На дороге установлен знак наименования населённого, который ограничивает скоростной режим по правилам дорожного движения, то есть 60 км/ч.