Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Житель Калужской области попросил установить уличное освещение и знак ограничения скорости
Благоустройство

Житель Калужской области попросил установить уличное освещение и знак ограничения скорости

Евгения Родионова
24.11, 13:00
0 466
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 20 ноября, житель деревни Костино Сухиничского района оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой установить уличное освещение в населённом пункте, а также знаки ограничения скорости.

По его словам, освещение в населённом пункте необходимо.

— Я ещё обращался в Сельсовет, мне сказали, что заявку подали второй раз, но результата нет. Помогите, пожалуйста нам, - написал мужчина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— К сожалению, установка освещения не запланирована в этом году, рассмотрим возможность его включения в программу работ на 2026-2027 годах. Касаемо знаков, ограничивающих скоростной режим, их нет в проекте организации дорожного движения. На дороге установлен знак наименования населённого, который ограничивает скоростной режим по правилам дорожного движения, то есть 60 км/ч.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRSVWh2VktuKzBtQkEzK1BHdXQ1SXc9PSIsInZhbHVlIjoibkI0RzNnMXdYSXVDMmNHS280RnBOL0lEeC9vb25VMTVURitnamRPQWJUa2dZZ2kwMHA4MCt6T255WEN3SWlHQVVoUzlSc0pBL2pDbVBoSS9xeHlvRmlvdStXK0lxYnV5NGJxV1A1RXVNSHA4ejZrZjkzcVpBUURORTEwNjN5dGxtQjlrd2ZRbUJ5R1U3R2tSMG5KdnBkaGhqOVB3RkRVYy9iMUlZY2sxUm8wV25EcloxZ2dTYWRvWjVkaUlUcjEwaUFTRHkvemF5ZUdtbGNvNm9wWmRxbzVIVnYrc2tmMzNLc0N2ai85aEoveEpjVUFBUFIrajR1andZTWJTZ3NsRmprNURKQjVzTVpzN093QUUzYTJmMklsTlV4bDN1S0kwZzMybjJBd3hvUE8raThEdnc2ano0YTFNRmFBUkJMcGZ4Y2d1WURRRk1Ga2VJRXJ4MWFiMGFLNWpKQVkwT3pKK2FvVTFJV1NrTmlZWnBwZDR6L3Fzb1U5ZkVyblB1d3NIOWwwbitFVTNiM2R4eTNveDZNSEVWRjdnSy9BMXRieGNNeWpEaFVrVzBzTi9BUWVNZEFUN2t4b1lFYjU3dkF5eSIsIm1hYyI6IjVjNzAxN2ZlYjU3NzZmYzdmYzQ3YTA3NDIwZjI3YThjMTE4N2RhMGFlOGMzOWU1MDA3NDg3NjAxOWNmNmUzYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRVcTYxdFdGSEFEZFVyT2h3NVFZYUE9PSIsInZhbHVlIjoiT3hxVGh0L1l2WE9DMjFmbzZlK1loMk9MQm1HR2ZXQTdDcGxIUER4bXQ2eVlITE5pcTNQb2lVTUQwRGNaeENuY3hCVWNDMjVuc3cwdURPWUoxN3IzZnorYWFWVjl5RFhvakhwRkgwNUd6Z1BtS1ZvMVBXd3pEU1J1V0VEcVdxRWtySnBJMDZ1dFAreWk0TDU2YVhES0tBNXRIcWNMUUR4V2orQ2tvb0NSVXlRV1ZyYzdnd3Zod0pWdHV1Z0N5Vm81bmtHaDJoRzdwQ2lKUlprWXhCZEtQUW9WelFDS3R3REQ0dGl2ZTYxS2ZEaktzYURFdXRnRmdsVnE3aTRzVEVlTjhuQURUaVZvR3N6NlNSNGJqYTFUYmRtZXViZjRaV3RzZkFoeGZnR2VqN0IremlNQVlVYXRoT21qdEV0ZEhTSFI5cExMaFdEQ0JVNEkveWtGQTR2Q0g2eE8wTmtzd2ZVSGRuYXdxckhiQnF2RWw5UDlTakVUc0dxVTZJRm0yVjI4T2hTbGZtNUJ0V3FIRkhJTDlaUlNJV0lFTyszVEludEFpeVhLR1BOdEQ3cmNEY1lNbnBuYVNCa0pBa3I5K0tFVUhDaHFvdTZIUVF6VmF4NWs3Y0g3QmgyeDFKZy93ZHQxQjYyTlhpbGJSVmFOdnhXeGk5eGYxWlE5YXpoZlhjVVF1aTZvbnhxaGE4L1JtZHhxdTJENFpGV0JRUGhUMmdSR1hvN3pWZy9wZUh5Kzh2eHg0UmNLMkx2MzcwVmRvSWZ2cFNLYytYbkJtMUNPdTdCYy9hR3EzR2ZmSXo3QUozRjFDRTVKMlVlcHVvOCttL1hCQVFuRjM0WWkzbndCSGdxLyIsIm1hYyI6ImNiNzhkZjAxOGQyODI4MjAzZjQ1ODM3OWVkMzhiM2MzNmY0NDAxMWNiNGMxNmEzYmU0ODBkMWNlNTlkYjI2ODMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+