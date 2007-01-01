Афиша Обнинск
Благоустройство

В Кирове открыли бесплатный общественный туалет

Дмитрий Ивьев
21.11, 16:06
Он открыт для нуждающихся напротив сквера им. П.Н. Самусенко каждый день с 7:00 до 22:00.

- Помещение полностью оборудовано необходимой сантехникой, а в холодное время года будет отапливаться, - рассказал в пятницу, 21 ноября, глава Кировского района Игорь Феденков.

Для обеспечения порядка на входе в помещение установлены камеры видеонаблюдения.

Феденков призвал жителей Кирова бережно относится к общественному туалету.

