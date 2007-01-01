В Калуге планируют отреставрировать исторические здания на Георгиевской

Ранее мы писали о просьбе нашей читательницы рассказать о проблемных культурных объектах в центре города по улице Георгиевской.

По её словам, они находятся в плохом состоянии.

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги прокомментировало ситуацию:

— Здание по улице Георгиевской (дом № 21) находится в городской собственности и является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Е.В. Лариной», начала XX века. В настоящее время заключен муниципальный контракт по проведению работ по ограничению доступа в объект. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1893-1902 годах жил и работал Циолковский Константин Эдуардович» по улице Георгиевской (дом №16) также является муниципальной собственностью. Мерой по ограничению свободного доступа в объект является установка забора по периметру здания. Приведение прилегающей территории в надлежащий вид планируется до конца года. В настоящее время город рассматривает вопрос о передаче этих объектов инвестору в целях их сохранения и восстановления. Ориентировочный срок передачи - третий квартал 2026 года.

— Уборку по улично-дорожной сети произведут, - добавили в Управлении экономики и имущественных отношений города Калуги.