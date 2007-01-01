Калужанка попросила отремонтировать дорогу к школе

В четверг, 20 ноября, жительница Калуга оставила комментарий под постом главы городского округа с мессенджере «Телеграм» с в вопросом по ремонту дороги у лицея № 48.

— А дорогу к школе можно как-то отремонтировать в этом году? Хотя бы ямы засыпать при подъезде к школ, - написала женщина.

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— Будем рассматривать возможность ямочного ремонта на этом участке в следующем году.