Благоустройство

В Калуге вывезут старые покрышки с контейнерных площадок

Дмитрий Ивьев
21.11, 09:54
Этим займется одна из компаний, которая занимается сбором вторсырья.

О договоренности с предпринимателями в пятницу, 21 ноября, сообщил глава Калуги Дмитрий Денисов.

Также чиновник поручил увеличить количество бригад, которые занимаются вывозом стихийных навалов мусора у контейнеров.

- Напоминаю, что складывать у мусорных контейнеров отходы, не входящие в состав ТКО, незаконно! – рассказал калужанам Денисов.

