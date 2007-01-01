В Калуге вывезут старые покрышки с контейнерных площадок
Этим займется одна из компаний, которая занимается сбором вторсырья.
О договоренности с предпринимателями в пятницу, 21 ноября, сообщил глава Калуги Дмитрий Денисов.
Также чиновник поручил увеличить количество бригад, которые занимаются вывозом стихийных навалов мусора у контейнеров.
- Напоминаю, что складывать у мусорных контейнеров отходы, не входящие в состав ТКО, незаконно! – рассказал калужанам Денисов.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь