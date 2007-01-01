В Калуге опять будут ремонтировать патриотическую надпись
В 2026 году чиновники обещают заняться конструкцией на крыше дома №10 на площади Победы.
В пятницу, 21 ноября, об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов.
В 2021 году там заменили старую надпись «Слава советскому народу - народу победителю». Но за четыре года она успела прийти в негодность.
Кто будет финансировать новые работы, пока не уточняется. Четыре года назад буквы меняли в рамках капремонта дома.
