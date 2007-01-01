Афиша Обнинск
Благоустройство В Калуге опять будут ремонтировать патриотическую надпись
Благоустройство

В Калуге опять будут ремонтировать патриотическую надпись

Дмитрий Ивьев
21.11, 09:23
0 89
Фото: Яндекс.Карты.
В 2026 году чиновники обещают заняться конструкцией на крыше дома №10 на площади Победы.

В пятницу, 21 ноября, об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов.

В 2021 году там заменили старую надпись «Слава советскому народу - народу победителю». Но за четыре года она успела прийти в негодность.

Кто будет финансировать новые работы, пока не уточняется. Четыре года назад буквы меняли в рамках капремонта дома.

