В Калуге опять будут ремонтировать патриотическую надпись

Фото: Яндекс.Карты.

В 2026 году чиновники обещают заняться конструкцией на крыше дома №10 на площади Победы.

В пятницу, 21 ноября, об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов.

В 2021 году там заменили старую надпись «Слава советскому народу - народу победителю». Но за четыре года она успела прийти в негодность.

Кто будет финансировать новые работы, пока не уточняется. Четыре года назад буквы меняли в рамках капремонта дома.