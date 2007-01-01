В Калуге мост на Верхней Вырке откроют только после реконструкции в 2026-2027 годах

В четверг, 20 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом: когда откроют дамбу (мост) для проезда на Верхней Вырке.

По её словам, мост реконструировали и ремонтировали, но открытия так и не было.

— Опять засыпали проезд грязью так, что даже дети к школьному автобусу пройти не могут. Почему работы закончены, а дамбу на Вырке так и не открыли для проезда? - написала горожанка.

Министерство транспорта Калужской области дало ответ:

— Сейчас ведётся проектирование реконструкции моста, недавно приступили. Начало самой реконструкции в 2026-2027 годах. Движение по мосту до сих пор закрыто, так как мост аварийный.