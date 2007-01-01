Житель Калужской области показал состояние дороги между двумя деревнями

Во вторник, 18 ноября, житель Жуковского района Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести ремонт дороги от деревни Софьинка до деревни Тереховское.

По его словам, на данный момент покрытие дороги полностью разбито.

— Отремонтируйте дорогу от деревни Софьинка до деревни Тереховское Жуковского района, сейчас покрытие разбито полностью. Частичная отсыпка щебнем раз в год ситуацию не спасает! - написал мужчина.

Администрация Жуковского района прокомментировала ситуацию:

— Дорога в деревне Тереховское в грунтовом исполнении в проезжем состоянии, ежегодно проводится отсыпка щебнем и грейдирование, асфальтирование дороги пока не планируется.