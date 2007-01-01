Житель Калужской области пожаловался на пятилетнее бездорожье

В четверг, 20 ноября, житель Малоярославца оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести ремонт дороги на улицах Центральной и Нагорной, а также на переулках Центральный и Циолковский.

По его словам, на данный момент дороги в ужасном состоянии.

— Мы несколько лет живём в этом районе и каждый год просим властей сделать нам нормальную дорогу! Здесь очень много детей, пожилых, рабочих людей и инвалидов. Несколько лет пишем, чтобы нам отсыпали дорогу, каждый год нам говорят, что рассмотрят в следующем году, и так около пяти лет! Дорога постоянно в ямах, на машинах постоянно летит «ходовка», дорога грязная и вся в лужах! Дети в школу и домой приходят грязные! Что это такое?! Почему другие улицы хоть как-то делают, а нам только иногда, по нашей же просьбе, грейдирование! Зачем оно, когда это только усугубляет ситуацию! Очень прошу, посодействовать в решении проблемы. Почему нужно несколько лет умолять, чтобы мы хоть что-то получили в свой адрес на наши же налоги? Что за беспредел?! Дороги в ужасном состоянии! - рассказал о проблеме мужчина.

Администрация Малоярославецкого района прокомментировала ситуацию:

— Отсыпка улиц в муниципальном образовании выполняется на основании решения депутатского корпуса и согласно объёма щебня выделенного на год. В первую очередь рассматриваются улицы с наибольшей интенсивностью движения ведущие к социально значимым объектам.