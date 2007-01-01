Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство Жительница посёлка Товарково Калужской области рассказала о разбитых тротуарах
Благоустройство

Жительница посёлка Товарково Калужской области рассказала о разбитых тротуарах

Евгения Родионова
20.11, 09:30
0 241
В среду, 19 ноября, жительница посёлка Товарково Дзержинского района Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с вопросом о ремонте тротуаров на улице микрорайон Первомайский дом №9.

По её словам, на данный момент там невозможно пройти и проехать.

— Когда уже нам сделают тротуары к дому, с детьми ни погулять выйти с коляской, никак ни пройти ни проехать! Нам говорят не скоро сделают. А нам как быть? Можно как-то с этим разобраться и привести в порядок наши дороги к дому? - написала женщина.

Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:

— В настоящее время ведётся устройство тротуара вдоль торца дома №9 по улице Первомайской. К сожалению, ремонт дворовой территории дома в 2025-2026 годах не предусмотрен. Рассмотрим такую возможность при наличии дополнительного финансирования.

