Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство На Терепце высадили деревья
Благоустройство

На Терепце высадили деревья

Дмитрий Ивьев
20.11, 08:26
0 263
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В озеленении участвовали Глава Калуги Дмитрий Денисов, депутат Думы Андрей Линков, главный садовник города Ольга Зорякова и ученики 48-го Лицея.

Были высажены пять декоративных яблонь и десять остролистных клёнов.

«Сегодня мы завершаем благоустройство зелёной зоны в районе конечной остановки в микрорайоне «Терепец». Раньше здесь были заросли, служившие пристанищем для маргинальных личностей. На субботниках мы собирали десятки мешков пустых бутылок. Благодаря программе инициативного бюджетирования удалось привести в порядок эту территорию. Обустроены пешеходные дорожки и освещение, на сэкономленные в ходе торгов средства были закуплены деревья и кустарники», – рассказал Андрей Линков.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjRZWHNlQmZycFIrdlA0RG1YM0JKVkE9PSIsInZhbHVlIjoiSG1HT2NkTW5CdkdxWmJvU0dlQU51bCtKeHhjYTUxRnVzTU9SbmRudEoyQUEySkNBNkJaNlQxbGpZSFloaVovbktFRWJxUXVXMWdWdktZSW9mK2YxRmt3QWVkUE5EN29JdkR5YVM2S2plNHFSUHlOcGpGY1czWUVIY0FxMjVCMHlzbFNEemtVUTRuOUdYSDZHRnJ4R3hMNm1hdjQ3cW5ETkovWUFERXk3a2d6ZWtyaGJFU0FYQ2J1SUhoVWVXNTc2NXBXSnhta2hkUFplT0dZanB1WHZQd3AvWm4vVDVHbUQ5N29hamJQdHZjZmo3S1pSMkZ1K1BuUG1hZXd2OGZZMjhlWG1BRzZ3YjBTeGF4OGhYY3BmOUkrdHhJdVk4TjBiMFk5b1M0ZUxrbnJ3SEpYZTRDV2Y5VERlVHRneHU1NVovREJGam1sTEtWUU5kcFhBai9TZ2d6MkprSWkvZ0dHbVd2dVVaTWhFSi9Td0d6cndWRHFjZEIxZ1lORlJjaTFqWGdFZnNtTEY3cjdvVUc3Uk1rMy9INFBtWXVjNDFXSzNlNjl1Y24wdklXN1RXajEyU2NPVVAxeU1xc2pSUmRUYSIsIm1hYyI6ImUzNWJjNTU0MDA0ZGQ2MmIxZjU4MzlkNWFiYmVjMDQxZmNlOTRkZWY1ZmE0YjczZDA5NTYwOTg1MmM2MWI5ODQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1sUnRSMldlYWg0VndJOHUyclN6cHc9PSIsInZhbHVlIjoiSm9ob3Z0WHZmK2s1M2d4ZnlUcDI3dngzVFF3U1dwT0ZzUUwrVWx3R2RjVzVRREZlT0Q1YWZuRUZpL3VDVkw2cFg4NmIzTGtaMCsvREtGREkwek9ESUdnN2EvVGV2T2FJOUNpbHVqb0NoUFcvRW9FZSsyN3o5dkhkUWU2NUVocTU5cnRTSG1IVS9tOVFzemI2QSs5VWY1dzRWU2Z6RUNhVmFabmptTndkWEF5UmJ0SkpZVUF3bVphUlZlNFhjRFRmeW53T0FyN3lselJrbC9wUkVFL2FHTzVqeExnTGFreXV5UlQ5U2VPSFN1NGFCV3VINllwWXVISXplZDRPbms4aXIwZ2hIeGtJNXI2bUhDYkt4WHFxWDJrekdNZWRvbWhKeVl3c2hBbkc1Z2RZMEdZOWo4QTJDRHZBOU92T2NldGdMY2IzVXFCODdXZTZBNzd2aWZwbUkvOWxsbFY0eGVFcW0wdE03WFdZQXM2Q3U4VU1VdDNFT0loNHVjcE83MGM3OUlRK2pGYm5CWVltRi9oQUQ0dWlWVDFXM0VPeXBWeTViUElVcU5tNTBySmNEcUNGNGtta3p4Q0FtckVWNzZNYWtDNUVza0hHMFNzT1hlZWVYK2RBajVwOVFXdDYvTWtmM3NWaXV6SmlLTWphNFpKdlRUV0daYzRjTWFHelN6bGRFUllBY2k4bGJBUWU3ZkUzM0xoZ3gzdjBvVDBRRGI4SHpBRk4zUVZaemlYOXQwTlZpNE1Hd1E2ZjFSUWJiUlR3YW80ZHBtTkVHUzAzcmEwcnQ4RTNxQSt5d0tHazdlKzU5clhtZCtXSEpyYklvc3dDUWxWczF1UUt1ZUlSN1hqMSIsIm1hYyI6IjRkZGFjMjVlMTIyYzkxM2Y1YzNhNGFjYjM0ZmQ5Zjg4ODZiMzgzODdlZmJmMGFiZTI2OWZmYzVjNWMwY2FlMGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+