На Терепце высадили деревья
В озеленении участвовали Глава Калуги Дмитрий Денисов, депутат Думы Андрей Линков, главный садовник города Ольга Зорякова и ученики 48-го Лицея.
Были высажены пять декоративных яблонь и десять остролистных клёнов.
«Сегодня мы завершаем благоустройство зелёной зоны в районе конечной остановки в микрорайоне «Терепец». Раньше здесь были заросли, служившие пристанищем для маргинальных личностей. На субботниках мы собирали десятки мешков пустых бутылок. Благодаря программе инициативного бюджетирования удалось привести в порядок эту территорию. Обустроены пешеходные дорожки и освещение, на сэкономленные в ходе торгов средства были закуплены деревья и кустарники», – рассказал Андрей Линков.
