В Калуге высадили новые деревья в сквере на Терепце

Работы шли по программе инициативного бюджетирования, сообщил 19 ноября глава города Дмитрий Денисов.

- На первом этапе мы сделали удобные дорожки, установили освещение и удалили аварийные деревья, - пояснил чиновник. - Сегодня – завершающий штрих: посадка новых саженцев. Причём качественных, с закрытой корневой системой, чтобы они хорошо прижились и радовали местных жителей долгие годы.

Ранее здесь уже высадили спиреи и пять декоративных яблонь. Сейчас сквер дополнили десятью остролистными клёнами. В посадке помогали ученики лицея №48.

- Я дал ребятам необычное задание – придумать название для нового сквера, - рассказал Денисов. - Важно, чтобы это место имело имя, рождённое самими жителями. Уверен, когда сквер получит его, он станет ещё более значимым и любимым для нескольких поколений калужан. Терепец развивается, и делает это вместе с людьми, которым он дорог!