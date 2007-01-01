Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Калужанка попросила отремонтировать тропинку, соединяющую Северный и Канищево
Благоустройство

Калужанка попросила отремонтировать тропинку, соединяющую Северный и Канищево

Евгения Родионова
19.11, 10:55
0 392
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 18 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с вопросом по ремонту тропинку по улице Дорожной.

По её словам, на данный момент там совсем невозможно пройти.

— Когда отремонтируют тропинку по улице Дорожной, соединяющую Северный и Канищево. Ходить там в школу уже невозможно. Каждый год с 2019 года обещают на следующий год рассмотреть бюджет и тишина, - пишет женщина.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
20%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktnaWsyMmorKytWRFZISUJQVlFIYWc9PSIsInZhbHVlIjoiWUZ6TkI2TTZTQ0diVUw4R1p3M1FNNUF6aGdmTVMreVQzVjcxQzZQM2NIWmlrTzY0YzZqV3EwQWRMR3lZWUoxcHpISTBJcXRBNlpsUlBGZFlvdDRham5TZFc5TEMrMXZ5TTVqZSs4a3VjNklYQ2tzcGcvcDE0UjZjWXNQYnZjZ1cxY25PN3hWdHFKZ2hOcHhrdk9qSEVEY0ZpMjQzcEt2ZnJIeG9HcEFiaE1jdXRiQnpra1Qxa1IvcnQzTjJQQW1UVjByK0VPd2thUmNjVUxXVXc2SXRBVWNneGp4aUJ3cDFpOExNVUJIMUxQZnYzaVBmWk1WamZUZFZuSVVMT0JJK1hiYWNMSDBEUjNGNUsyYi85V0lUcFdNZFNLcmxUOWVCQXBsbjFvL1d0aHZ3M24zakRjSGlYRjhXajdjaFRkU2dPSjJJKzBwN2k3WDhNS2ZMNkF3S1B1ZXliNUNBM1FCdGtFNzRvYWpFOTl1Vzd4ZU90WFR5blc0RitoZE14YitmZlhTamJQV1UvRGlwWW9HUmdhWjNPRjBDQlJzUDA3aVBPTmJNQkZwRzRoR0RuVjZmN0J3U3RtR2ltTzFHdy90WiIsIm1hYyI6IjNkNjQ0Yjc4N2MzNWE5MjAyNzBhZGViOTJjZjMwMDY3MTk4ZmQ5NTA5ZGJkMDc5MWMwODYxNzZhMDU5NjJiYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJwNjEzVGVLWmdTYkpvQ0pzNXVvS1E9PSIsInZhbHVlIjoiY2ZBMkxLWGJpaGZpSGRxYkUvVm9zRStkVmhKcnJOay9NTjRJdGpUMmRxM0x4MWdEeXRNR0Ftd0E5OFI1cUl6UXN1SVRiWkI3S0VYUTBhQ2Jzd3JtV3pKTktMZS9EVEpIblU3SXpkUjJENnZPS2RPVzFDVXpyTjlCRU0rcmFYOGd4VjJ0N3ZUYm9UMVdzME1TY2JLRkhjN1lVSFdrZ0FjdEcwSjNFS2VHank4YnZmYlBHelhCQk03R01RbWJob0xrME5MUTZuZVN0ZkhLdGhhZFNYcFZ1K1FkUmNTMnpENHhSN2dKUlh5RWNJQTZPY2lKSCtySE1aVWI4YkpRdmlTSFRiYzJOSjNkbXpPRGxVcWN1bEdleU1pUDJyZ3NUMVlCNS91RTlZWTkxUTNHNHZSK0FLQ3JyM2VudUFpSDdCQzhHRkRJWEZHYi9pQUM1NHZNREFSbzFRY0ZtU1loS3JUYkxIcDVxUVQ0S0xLbm5RK3dzalFCNmNWSUYxVngzRUtYZkdWRU92V0w3QWh2T1oyNXZnU2VhajBpQVFDbDk5ZGRpNlB6REc4OHYxL05yeWVXNXZVSitySTRJRmtNRXhJa3dnOHRQQk1QVHJDOGZVV3dLbnAwSStHbXZXZS81cmQvdmpKZXhXcmErR2t5ZllVbkF2dTFmYzVBaERwRW1rMzJNbzJXMUhyZzZ1UkQrQVUvM21jb2lBMGVaMmxOZS94dDVtRkVlM09IVUh2SjBOVVVEem03NXB1aXIyVjF3anIwUXRkb0JWbExHNWdXMFRyNlVQV24yK2xyaWV5KzZiVWZZY0ttaXJEWDdiUy96cnhEQVYvRVJVRUJVRi9jNkNncCIsIm1hYyI6Ijg3NmU3MzY0YzgyN2U4ZTExZjNhNTZlYTc2YTI0ZjFkMmI0OGI4ZDE3MzQ1Njg4NDZlNmQ5NzBlMTgyMzc0OTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+