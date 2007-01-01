Калужанка попросила отремонтировать тропинку, соединяющую Северный и Канищево

Во вторник, 18 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с вопросом по ремонту тропинку по улице Дорожной.

По её словам, на данный момент там совсем невозможно пройти.

— Когда отремонтируют тропинку по улице Дорожной, соединяющую Северный и Канищево. Ходить там в школу уже невозможно. Каждый год с 2019 года обещают на следующий год рассмотреть бюджет и тишина, - пишет женщина.