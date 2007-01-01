Афиша Обнинск
Благоустройство

Калужанка рассказала о проседании тротуарной плитки на Кропоткина

Евгения Родионова
19.11, 09:47
0 331
Во вторник, 18 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на проседание тротуарной плитки по улице Кропоткина.

По её словам, по тротуару пройти невозможно.

— На фасаде дома №4 в результате проседания городской тротуарной плитки образовалась огромная лужа, По тротуару пройти невозможно, так как лужа достаточно глубокая. Шла с ребёнком, пришлось выходить на проезжую часть, поток машин достаточно интенсивный, что небезопасно на данном участке, - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В течение этой недели организуем выезд для осмотра.

