В Калуге депутаты обсудили освещение улиц

На заседании комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству руководитель МБУ «Калужские городские коммунальные электрические сети» Николай Белоусов представил информацию о работе по развитию сетей наружного освещения. В текущем году проведена реконструкция освещения на улицах Широкая, Садовая, Рылеева, Герцена, Московской, 40 лет Октября, Советской и Ждамировской. Ведутся работы на улице Тарутинской, завершить их планируется в этом году. Также в конце 2025 – начале 2026 года будут завершены работы по реконструкции сетей на набережной, дамбе и Гагаринском мосту. Реконструкция освещения на улице Грабцевское шоссе планируется в 2026 году.

Депутаты рассмотрели информацию о работе МУП «Калугаспецавтодор». По данным сотрудников предприятия, сети городской водоотводящей системы поверхностного стока изношены на 85%, за исключением вновь построенных и переданных на обслуживание в 2024 – 2025 годах. Протяжённость сетей составляет порядка 66 километров. Требуется капитальный ремонт с заменой и переустройством участков сети, имеющих наибольший износ. Члены комитета предложили управлению финансов рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на ремонт и содержание ливневой канализации.

Также депутаты обсудили предложения по формированию градостроительного совета города Калуги.

«Градостроительный совет действует уже порядка пяти лет, но необходимо вывести его работу на качественно новый уровень. Совет необходим для того, чтобы чётко управлять работой по развитию, застройке и благоустройству города. В действующем законодательстве сейчас есть ряд пробелов, которые не позволяют требовать от застройщиков строгого соблюдения требований в части благоустройства и фасадных решений», – прокомментировал председатель комитета Андрей Нефёдов.