В Калуге мусор после ремонта на Правобережье уберут до конца месяца

Фото: Правобережье Калуги.

Местные жители опубликовали в официальном сообществе района снимок с улицы 65 лет Победы, где в районе детского сада остались строительные мусор и грязь на тротуаре после ремонтных работ теплосети.

- Фото сделано утром, когда все было подморожено, а к вечеру и после дождя весь тротуар усеян шмотками грязи, - отметила жительница Правого берега.

- До конца месяца сетевая организация уберёт строительный мусор, - прокомментировали в администрации города.