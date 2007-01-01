Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге мусор после ремонта на Правобережье уберут до конца месяца
Благоустройство

В Калуге мусор после ремонта на Правобережье уберут до конца месяца

Дмитрий Ивьев
18.11, 11:16
0 267
Фото: Правобережье Калуги.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Местные жители опубликовали в официальном сообществе района снимок с улицы 65 лет Победы, где в районе детского сада остались строительные мусор и грязь на тротуаре после ремонтных работ теплосети.

- Фото сделано утром, когда все было подморожено, а к вечеру и после дождя весь тротуар усеян шмотками грязи, - отметила жительница Правого берега.

- До конца месяца сетевая организация уберёт строительный мусор, - прокомментировали в администрации города.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNSMmZTMWZaV2p5bE42NWlhQ2J0OUE9PSIsInZhbHVlIjoiQzdTTzhXMHFjbUluaG4wcTNxUkVJWnFLT3hJSW1JK2tHWGlhcUZ4UlFNcDBnd3hIN3pyOG5rcnJhMTNzVk5hL0EzMEErNDB3VjdmaG1HZjM4ZXQ1ODJLWnVqNW5VRU9pMlZCVVRsSGhaR0tvaTJOM3NwdDAyNGoxcXRmRkd5Z2V1RnQvSjlXMWlxQm1VT2pmem9RSWxwQ2pBb1FneC9NcGQrMnVvUHJYTjc4QXhlWUFwZXd4NFNNdTMwaWI0Q2Y4dGdrYnBnQ295WERyd0d4WkdKdW1TTndLVE5YakVpY05DYk1GcUhzRmVUelZOQVhHdW5CQXZBL1N1Znl1YjNONlZuUmxJV0VEY2FpUlJwZzc1a3FabXozOURxd1pabGV2WUdpT1JvWnUyZzhjeGIrQ2NXaTRJQWpFaGtxZGRBOHlJbWpjbEdSMFdHSENyUDB0N21PRm1hK0ZkbE5jZ3hvOUNtdlRsNXNiWWJnTU1ZdlFkOW90b2ZQQW5odFdtZ1M1aHVnZ3VqczgyK1Y4ZTZ1S3I3QmhRU3hNMkRMcHl4VktlU2d3VHp5ZmhzSkxheTduVTJiUWxSTTQzdm1FdXpZUyIsIm1hYyI6IjVhYmU0MGFkOTQ0NzU5ZmFlMTdjMGI0YmRiMWYxOTI3NjUwMWNlMDliYTYwZWU0NzM1NTFmNDFjMWFiZmQ0MzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkoyeEZtaGoyaDMvRXBTbDJOaTkxb3c9PSIsInZhbHVlIjoiV1dPbjFkTWZNMHRCT2w3ZFMwbEhaTS9yWjhJYm4rbVpUMkF3a3NxVmFWcHoyT3FkU1hEd0VST2xpVERuTmVBV1FoNk9tK3hQRmxJKzNUR1dBcm1LUXNEZnR3MzJ1V1FQekczcUpDdmJoOW9QaWFTMFRaS3hva090S2FaQkZoUzNVdnh4UzN0ckFiZWhRYUhGRzd1SFNSWHNoRFZtbXBkWFJZSGJhQVZRdTN0QlFQMUtnSWtzeERuWjM3Q2JuRGcvSVpQdi9nd3N6M3ZXWERtTVEwWE5xODJwUGJGVFF3RU84Y3EvcnhtdlFHTFlHNzd2UlVQaHVUdVkwUGJTU3p5L0FGc0VpTVV5Nzc0dE10OXRDWDJFRzhxWTN1TVF1QVR0UStMS1BoRmxlSVhsQ1FwUmdCa1Q0dWtkTDdZbjhDcmprR0RUMTE2QWZDelUvRzZrbXFpZEFKc281WndsSDRRTldwdVBlSHZKTzRRQkJBb3prMzgvTlE0cTJ4QjltdHpYRTZ6OHNJamFkbXJIb2VXZkZkSXZSeDRUMG12ZXpLTFRBS0s3NnpCS1NMS0gvWllxQTBCbk92QkQzZzFmWGRKNFpock9nQnhPNXRXQXlLT2pDV0pvNUNOc3pxZFozMldqeVV0Z0pzcmZHKy8zNDg5OFl2dXNhUldKdnYzbzV1Z0IvK01kMGQxeDZCMjY2UWx4NGp3aG82SjNXRTFOblFkTVBwV3Y3M0VFODhkTGlDVzlvRDVINk1LKzBHMnZ1azZvVDRGTUpQR080L0lHK08rTHI5Vi9kZ2xPL3lpdzYwTWdiQWhKNkQ3ZzltN2ZVZ3VNZ1VWSWxlZWhBL1ZNWmRaMSIsIm1hYyI6Ijk3ZjE4ODgwYjNhZDZlMGM2OWQ5MmNlYTNhYjI3MzVlZThmMDcxZmYwODA0MDNkN2VkOTY2OTI1MDk4MzdlMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+