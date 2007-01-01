В Калуге засыпали лужу возле новой поликлиники

Фото: Правобережье Калуги.

Туда привезли асфальтовую крошку.

- Лужу на парковке у поликлиники подсыпали асфальтовой крошкой, - рассказали во вторник, 18 ноября, в официальном сообществе Правого берега в ВК. - Решение временное, так как глобально там нужно делать ливневку и асфальтировать нормально проезд. Но до этого момента еще нужно дожить.

Напомним, для исправления ситуации нужно будет построить 40 метров ливнёвки и два колодца.