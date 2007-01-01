Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге засыпали лужу возле новой поликлиники
Благоустройство

В Калуге засыпали лужу возле новой поликлиники

Дмитрий Ивьев
18.11, 11:31
0 411
Фото: Правобережье Калуги.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Туда привезли асфальтовую крошку.

- Лужу на парковке у поликлиники подсыпали асфальтовой крошкой, - рассказали во вторник, 18 ноября, в официальном сообществе Правого берега в ВК. - Решение временное, так как глобально там нужно делать ливневку и асфальтировать нормально проезд. Но до этого момента еще нужно дожить.

Напомним, для исправления ситуации нужно будет построить 40 метров ливнёвки и два колодца.

Новости по тегу
благоустроство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkIvU2ZmYlFBSjU4KzVNb3dick9nNFE9PSIsInZhbHVlIjoic0M3ZjRrZ2huZzRRS0psOS94MXJiaUdEY0JKVnBkazdIV0t1eXNhNUhOWXNaQklXRmtTTFBBSlROTVRsR3o4YWlZUGVqQWwzajRXeHVQbkgrWmpIa0RyWEZaR1M0Z2F3QkJZRktCbVA4NzQ4em5jVHFxR1FPTUwzQS9iUFBTL2dKVU8yQmNURFFoTUpTOHorZTd1SEVjbmZaeGJxajRVSUl6WXdReHZhZ3Z1VzFWN0NseVRpdnRkOE15c0VyU3JVbDg1ZmowUXFwdDgvRkJnVkVlOXNrVjRNZmZ6YkRjZHRZUTZISXEzdEZWdzEzUGF3Wi9HNnBtZEVKdTNSQ1RMVkllamkxYXBmTFJUVExacHBpMm5ycHBIQ3k5ZlNyRjF2SDdUVlMydnhEUkcvTE9RdUxGZTdzY2E1M2J2dnJ4ZzlsWGJaYnE2MmlJUm9zaEIxVDBuN2hnczdWcXJnRHZnTmEyWW5nVXZBM2ZVT09Ea2FlSHhGb1RPc0NsNms1Y1FTbjdISnhMZW9FNG1HOXdHQ3c0ZVFxYmQxSU1EU1NkLzR1cjBIVm9GSmsxbkRjR0t6QmNGUkpRQ0NZUHZBODd5RiIsIm1hYyI6IjBkNDE3MTNhZTIyMmU1ZTUxODU1MzQzN2MzYzdkMGJmODAxN2VlNjA2MDM4OTMxMzZlYzY2NDc1Y2I5NjQxNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikw3MTd0VXRWL2JuOGczckpVRjdRVEE9PSIsInZhbHVlIjoieldKT1NXQlA0TTRlY3J6NkovM1ordGk0RDEwRklNYkg4Yi9HVExDYlpUUnR6Y0RRRnF6WXRXMHZOV2lBUS8zdTlTcDF0YTh4dWtNRzZMWU5sWElNTk1vaks5VFZ2dDhvNHpETE9xUDF1d0ZSOEdpK2dOdXVBV0hrQUZKOVE0UzZ4MXAxZXduWS9UcjQ4Wmx5VnVqSXh4cWJFSURNNUV1aTBuWW9PdXhTOEFWaUlpQ1dldVhSWHhFbDRZcVZmWUlVVnh2Vk0rempBNjV1dEdQUXJaai9paWJydDNSNTlxeU05ajYxOXpMRVU2SDdEVlg4OHBxNjFDU0s1L1pITklKQlovbXZOUkROYVBBYVhqY25iZjVQV3A4dWJmWVJkdmgzK2FPZ1ZGRGdBYWluTzhNMUNOdW1jK3pDbGs2OXJtYnZTUHlnb2g1dVEvOHRFS3JhQ2NzMnJ5Uy9GN2lNNktaRkFqcmVSZ2ZmSG9MOVpKeVFRdHNRTjY0ZUhCTi9nTWx1VEdtMEZ5TFB2MDM1ZnoxSjFxQ2ZVWDZZeW4zaXRYRDNuZDFLZVNjbnFBamphbCtpcFh6ckllWnB3NUp3T25EcG9xTWNOSTIzREg1N3dhbW9jL3NqcTJWOSsvM0o1dEFUNG9oeUtubmJmMTNLaG5ISkt4b0NDaUtJMVAybnhsREpmTHVsbk5ZSWxwZ0RGVis3N1pvWVUrTXdNbjBxT0dkbjUwRzBCcVEvenlmdUxrU0FDeUdjWUZVM1pueWk3T0YrRys4YVdkTVk5dnJlelFzRlk4OUxKWjUyN1dZVUkrbytxQ1YyYXRBYzVTUkVzMW9EYU1SaWlpV01obVU1cXlNTyIsIm1hYyI6IjRmNjdlZjJjMzFlMzY3MzcwMTZlYjhjZjk2Zjk4YWI4ODdjYmJlNmEyYmMxYjRmMGY3MTAxMWY4ZjdmZDlmYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+