Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге заменили 11 остановочных павильонов
Благоустройство

В Калуге заменили 11 остановочных павильонов

Дмитрий Ивьев
18.11, 10:35
1 453
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Итоги работы за 2025 год подвели 18 ноября в управлении городского хозяйства.

Новые павильоны появились на улицах Билибина, Московской, Жукова, Степана Разина, Грабцевском шоссе, в сквере Медсестер.

- Новые павильоны отличаются прочной металлической конструкцией, рассчитанной на долгие годы службы, - прокомментировали в горхозяйстве. -Также, новые павильоны получили уникальный дизайн с элементами космической символики, отражающие историю и гордость нашего города.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
5 оценили
20%
20%
40%
0%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikc0RmN3ektLbzB1WmMwcmFFeDgyNGc9PSIsInZhbHVlIjoiUXhKLzNFa3FEMk5EU1UvSm1Pbk96Y2tOeWJ1c1FmOUw3VmdkeGg5dWJETlUrMXhTNU1IdEpCaUNXamxtSkxGTS9na0lUdUNqeDR0bzZkVUFFbHFJWmRkUkhqYWlqcFQxTHVLRHI3VHdUaXBPbk1BOHlUWTRaZldaMkROL2I0TTY3R0xTRG1ycDZuaVplMThiVzhKSWFmTnlkL1djM1hKd1JGZE1CaWFuZEN1NWZMbkd1QXdMbWxNQ3VCUEtTQ2p2K2N5eDBmcy95Yi9zZjZZQ0xOZDE1UVVRaFhLMjhQNHJ0dEUvY25BWmp1SXpsbk1GUVBxdHBTbVhORUhpNTlTRHorcWlqWDlWUXBKVUdZbWY4cnNNY3ArOTM0YXpJZ29VbzJRQWgwZXBsZU5GdFlGRWFETHFOekludDc0bG5ZTmtGVHFTVzd2VFpncnU4Q2t4UkVtbHg4UzI5dERlSkhiSTdhOVRQcWlDV3R6L2dyZGtjYzUzUHI4amIvL0xOUHVFQTAxaWx5dUx0N1RoZTh1Tm9oYllVK3FlblRDbWFjSWxrNFFmVjh5azliSVFMdG1rcXpSM3hjNFIvQ1hreGdiUiIsIm1hYyI6ImZmMjE5NDQ0ZjFlYWM2MGQ2MzUwYjVlOWUzNzNmZmE0ZTViZDA1ODcxZDFhNDI3YThjMzFkZTk1N2UwZmFkZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktVVWtZYVVLY1ZnbWJLU0paTWVZMWc9PSIsInZhbHVlIjoiY1JGeEQvNHBTOFZHQUs3OU5Xb0V4QjJJNHZqUXV0STN2MWdJUmtydHVhVDdJMkMwN0lRZEo4R05zZHdBTmx4U0hzdjJOdjlFUTVnN3ZRSi9xMmpLTXBIOERDZ1dRTnFGcW95R3R3VlR3RDBkOEtnK0V6N3FOM2x5S2tTanExWTJjNkRocjhxZWgvUG9Dc3JITThnRWlKendHL2RXQ3pHZlpMR2xWTGNHVnFEdndsS0RSeHZRQVpURUZQcFNzM0RYUExtS1VvWmdoTnhyaHNSL0ovRkNwLzBmakE4cWdXS2k1M0JUUWVnQk50VE9tQlAxWFNqRklLMlZyVnhMT0Q3Q1VxYW03WkpuSVdUV1pMWHlKdU9CRlhJc1lDeTl6Y28wUWo2SkhGZ0w4OUNsWmVucjRQdE9DQzdKcDJNaExwY3RiV1RQMkt5YUFNSjdRcm1Tbnh4dFg0b3ZSa0pNaDE5Yll2bWZKQ1lSRVhtNlozdmRObkd2MjY3bmd6VlNhTFhNai95MGdZc2tDb0pWYWxVQW1BOFdSdDRJTllLRjJTN24yakNUc1lWOVZjK0N0bTc2VWw2am00c3RCUEFvVHNNVnhnKzl0bjhBRzhadnNBWUlVTHpTS3orOURpeW91WTMwZGtwdjY1a1hYbGZnS2NaaEllMUxUZ0FBbEVzOVIwMUxNRXBGZWIwU1g3czVxSnR4NFlMeG1LL08xV2xsV3F6ZUZIajRuVHBuaTg0MDM1OE5mTzNtRTVZU3RhWFJmaXhaczV4N1U1WnI5Ymc3Vkk2dVpTclVmMDgxd1Ayd3I2anMvMXVKRWZ3ZzBoeHBnN1FHVnJvUHlZVzJrVlJSamdlOSIsIm1hYyI6IjY3NjQ2ZjhlZDIwOWMxYTljMmY4MWUzYmRlMWE4YTcyOWQwMzc2NTU4NWFhMTc2NzIxNzkyYzQyNTU4ZDdmYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+