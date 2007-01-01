В Калуге заменили 11 остановочных павильонов
Итоги работы за 2025 год подвели 18 ноября в управлении городского хозяйства.
Новые павильоны появились на улицах Билибина, Московской, Жукова, Степана Разина, Грабцевском шоссе, в сквере Медсестер.
- Новые павильоны отличаются прочной металлической конструкцией, рассчитанной на долгие годы службы, - прокомментировали в горхозяйстве. -Также, новые павильоны получили уникальный дизайн с элементами космической символики, отражающие историю и гордость нашего города.
