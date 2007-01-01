В Калуге освещение на Хрустальной восстановят в течение двух недель

Во вторник, 18 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой восстановить уличное освещение за домом на улице Хрустальной.

По её словам, не работает уличное освещение на площадке за домом.

— По улице Хрустальной дом № 44 корпус 3 не работает уличное освещение, а также фонари, стоящие на территории этой площади, которые освещают участок дороги на киевском повороте, - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Заявку приняли. Освещение будет восстановлено в течение двух недель.