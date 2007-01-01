В Калуге проблему водоотведения на Тарутинской решат с помощью кювета до проектирования новой системы
Ранее мы сообщали о нерешённой проблеме с водоотведением на улице Тарутинской напротив дома №257.
По словам местной жительницы, не были приняты даже временные меры.
Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:
— Действительно, ранее водоотведение на этом участке дороги было организовано с помощью водоотводящей трубы. Однако, после предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, этот способ водоотведения стал невозможен. С учётом расширяющейся зоны застройки этих территорий уже назрела необходимость в проектировании новой системы водоотведения. Процесс разработки и внедрения такой системы является длительным и дорогостоящим. В связи с актуальностью проблемы и необходимостью срочного решения, мы приняли временные меры. С помощью кювета отвели воду на противоположную сторону, что позволило минимизировать негативное воздействие ливневых вод на инфраструктуру и жилые зоны до тех пор, пока не будет реализован полноценный проект водоотведения. В четверг будет повторный выезд для осмотра.