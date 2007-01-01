В Калуге на тротуаре уже несколько лет находится "море"

В понедельник, 17 ноября, в нашу редакцию обратилась читательница с просьбой рассказать о проблемном тротуаре на улице Моторной.

По её словам, между домами №7а и №9 на центральном тротуаре на улице Моторной уже несколько лет скапливается вода после дождя.

— Уже несколько лет стоит море после дождя (а дожди через день). Подскажите, пожалуйста, как детям, старикам и мамам с колясками (молчу о других), преодолевать такое препятствие? Как людям на почту ходить, а детям в школу? - написала калужанка.

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— Требуется строительство участка ливневой сети в сторону улицы Молодёжной, а также создание дополнительного колодца. В следующем году рассмотрим возможность финансирования.