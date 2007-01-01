Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге на тротуаре уже несколько лет находится "море"
Благоустройство

В Калуге на тротуаре уже несколько лет находится "море"

Евгения Родионова
18.11, 16:20
1 421
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 17 ноября, в нашу редакцию обратилась читательница с просьбой рассказать о проблемном тротуаре на улице Моторной.

По её словам, между домами №7а и №9 на центральном тротуаре на улице Моторной уже несколько лет скапливается вода после дождя.

— Уже несколько лет стоит море после дождя (а дожди через день). Подскажите, пожалуйста, как детям, старикам и мамам с колясками (молчу о других), преодолевать такое препятствие? Как людям на почту ходить, а детям в школу? - написала калужанка.

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— Требуется строительство участка ливневой сети в сторону улицы Молодёжной, а также создание дополнительного колодца. В следующем году рассмотрим возможность финансирования.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
5 оценили
60%
0%
0%
0%
20%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZSaEZ3T2dKTlFaSlhsN0l2Y2xvblE9PSIsInZhbHVlIjoiV2pIU2FjbFBKL2ttMjVadThIeGRLVTNkVENyNGNKazZZUWUyTzRYYm1oUUNSRllRTWdBc3V4L3ZKTDlVbEkwMkFhZGlOS25MaTMxdGVxNmd4WDJZdnhhQnlLbThsOFJpMUN1WXdDd2VLWktHa29NUTZaY01wcVBXZG9meTFxNXlPUlFSZExLUGEva2VoUGNRZmNuazRkWmFmYUlTUjRYbHRqWHBKZi91VWp4MlU3SnZpYk5OaHR3Y3p4c2RLSWRjUm9HV0UySTlvRnFXZGpoZlB4bzI1ZFpZcFdYNFJCemhSQkdobWUyNmtDMm1yc1h1OEhOL0hlUzFmSFVmdVhsMDJCck5oN1RvYWoyOWZHYVNkT1BHZklLWmRwK1F1WHhqZmd6cjJwNXRYMC8yelg3emRZU29vaVBvejJGbS9kUkFMaUh0SThwcTB5UGJKTzJSbkE3LzNiYWJtbmcvRFdYdjBRcDV0Vnd0bGVad1Y1akxPTkpraFBoS0dpeWIyek9TdGlGWlZHM2FHTlRSVHhVVWh0SkJUaWtXdDdreVNSMXVrSHAxUkRkb1VhVk83RWwxdjhhZzVrNkxkMUxjWjR3USIsIm1hYyI6IjdjNzk5OWY2ZTY4Zjk0NzM3YmU5ZjA2ZTVmMmEzNGRhODAxMDFhNWEwOTE2YWJiN2Y5MTFlN2M2YTU0MmFjNWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9STTF2bFo4Uk5UZGxJSUh6cExkd1E9PSIsInZhbHVlIjoiL3JaQjI4Z0Jwa01SeCtQZHQ1ZzZxVmp0Z2FTUzhsL1ZmQitUdTdxanNRK000WFV6WDJuZFBRWkVPRkRqNXRraTRwdHhUcXdPMEpFcGczM1N3cGVsRXFCZXQ0elk1WS9yWHprK293dmlzUGxoWldKTXEydUZuemxkSEc3dEVudHp2UVFzL3FPWHlubXJETG0yTXBIZHdGMUNlZXhTdm1pR3Q4ZHFRcXZwSWt0aUpuL2dKWHg4cWd2SzBhYXFMMk96MzUxckpXZ3FjV3hBN1dZTUt0ajFpSTJOd2xZZncreEc0OXZLYU5PSk92dzNWQUhVSW04MjhtMW0rMnBBT2czNkl5NnNtYkRWNyt1MlhrZDRKSEttQWFWTDNEUHkzTkRQd2VnZ2V2YWRIVGg2M2tGS1FnRjNwaUwrOEpOc0xPRC9kbG81L2FvTUFQSTJzQzJVc2ZSdnEyYlBxZ3pSU3dGRXdjTzg3VGoya0RLZ3VNUUo5b0RudU85NWpReVF0WE5xSkRZbWdCcHdYVGNwY2ZudzVWcDA1dlNwZXhpRHVLUVhtVWhuWW81T1RWbjZmOWdnVEswWjQ0NThaVWY2OVI5a3hLTnVPQllIVStpRXlGWHFaS1hsVnRqd0M3TTlkTXNuWjlTUlJOenhsV0RvWVBQL0JDd0tLa09rTURBbjBtVkJNUnNFcmdJODJsbnoyOWQvODM1cFc0VlFMT0NOdDhvTHdFVEhoWUN0cmxCeGdtRlhwRjJBdTVCQUlkRmVYbzluWmlRWDZXeXpRZSs0TjduL2tYK1kycDNsYklQdlNKSllmQUFxeklaU2V0VUZPbWVUMnp6Mk1JU0NrU0JZME5FeCIsIm1hYyI6IjIxODA2ODRiMGJiODQ2MjMyZGJlNWFjMmQ4MWM3ZDUwNDgxMTc5M2MxZDkxYjViOGU5NTRjNGRlZDFjOGM0MzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+