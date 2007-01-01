Афиша Обнинск
Благоустройство

В деревне Калужской области не могут решить проблему с покосом травы

Евгения Родионова
17.11, 17:45
В понедельник, 17 ноября, жительница деревни Алешково Малоярославецкого района Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на незавершённые работы по покосу травы.

По её словам, в деревне уже на протяжении двух месяцев не могут окосить тротуары.

— Всё никак не могут окосить тротуары в деревне Алешково. Уже несколько раз переносили сроки. Сегодня опять отчитались, что окосили, но никто ничего не косил! Работа выполнена только по бумагам, а в реальности ничего не сделано! - рассказала жительница деревни.

— Вы видимо вообще не владеете ситуацией, скорее всего вам врут о проделанной работе, а вы свою очередь рапортуете о готовности. Это вопиющее безобразие и халатность! На сколько недель вы в этот раз перенесете сроки? - добавила женщина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Окос провели, но не на всех участках, сегодня выписали предписание о невыполнении в юридический отдел.

Новости по тегу
благоустройство
