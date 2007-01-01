Калужанка рассказала об отсутствии нормальных дорог и тротуаров в микрорайоне Байконур

В субботу, 15 ноября, жительница города Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание отсутствие нормальных дорог и тротуаров в микрорайоне Байконур.

— Многострадальный Байконур: ни дорог нормальных, ни тротуаров, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Дом № 4 на улице Звездной стоит на кадастре, поэтому всё, что во дворе в границах сформированного участка - всё собственность жителей, соответственно им и принимать решение, что делать там. И если жители хотят ремонт двора, для этого нужно организовать общее собрание собственников помещений совместно с УК и определить источник финансирования работ. Сожалеем, но бюджетом на этот год проектирование и строительство тротуара на Байконуре не планируется. Мы постараемся рассмотреть эту возможность в последующие годы.