Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Калужанка рассказала об отсутствии нормальных дорог и тротуаров в микрорайоне Байконур
Благоустройство

Калужанка рассказала об отсутствии нормальных дорог и тротуаров в микрорайоне Байконур

Евгения Родионова
17.11, 12:00
0 109
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 15 ноября, жительница города Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание отсутствие нормальных дорог и тротуаров в микрорайоне Байконур.

— Многострадальный Байконур: ни дорог нормальных, ни тротуаров, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Дом № 4 на улице Звездной стоит на кадастре, поэтому всё, что во дворе в границах сформированного участка - всё собственность жителей, соответственно им и принимать решение, что делать там. И если жители хотят ремонт двора, для этого нужно организовать общее собрание собственников помещений совместно с УК и определить источник финансирования работ. Сожалеем, но бюджетом на этот год проектирование и строительство тротуара на Байконуре не планируется. Мы постараемся рассмотреть эту возможность в последующие годы.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBOQU5nUE01UjNTL0J2SVNKcUtpcUE9PSIsInZhbHVlIjoiZW9OWDA3b1M4WHk3eTFWT1FtZVp3a2c2RW4vSDRRMlp0T2ptQ2hFKzZLQzBEQStDY1EzeUtqdzZ4WUdBYmRSdDdYbEdqQUNGdjMvd1FMK3dNQlBYOWF0eURKVW5xUWdPQlhLYkdHTmhsYkJXcmYzSDBEZzB5TUtPTkcxMHZDWm45VkQvTkdNT25sMEoyb3B5WnVYbDhYeDQ0TTZrMEZpbVNnVkRneUJ0aG1vazB2cWVFQVplMnBYWnhuUXYzS2lxMTJkRkpWdjdTbWd6dW1RYWZTb2R6M0hKMXdURDg3QnVyWTFFYlhlZVU3NWVrS0ZLZ0xlSkQ2NDFmSWMwRm5TVHpQcmFxZnJ3UGZFSnowYWNEZWdEN2hUTnFZY0x5eUhUVSsyUUtaRW5pWmw4TmRBVFVBSHFmR05FRitTTXBEQ2lxNk8zYXdZTEFlTGJ0NDNJRmVrVmIyaGlKWUlSMEluQk5aTkdhVUNsTWxydU5GbXkrTCtadE1Sb3NWOEJHZEhPbHQyOGNQUW1aRzNCUjA2NVpuWEJuSi9LRjIrVWkwWnlOb003Ly9yOVpvdEdzYmtSSW1aYlR6VmRudVhzaEI2MCIsIm1hYyI6IjUwMzZkN2M0Yzc2YTkzMTM1MTJmZjQ1OWVlMGRhZTJmNWJkOTBkODJjMWY4MWVjNDNkNDhlMmJjNzY5YmQxNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikw3L1libzVJTXRLVC9NNExVbXdUN2c9PSIsInZhbHVlIjoiUnVYcktJZnVkYkFBMnE4K2VvOXQ4VkFiQjF0Nk5oZkM3N0FjWXFLSTRjZEd0WU1HMG16ckxrNFFIYjZ0RG9tQmZEVStta2JMOU5CRFE1Zi9acjAvSGxOQTZHbW8xUGJJTXJtZG9iNjlVZGgvU3k4WWt1RkNkWW9vT3U4d29WTFNqN2VhOGVXeEp6MGN6bVZOakNHMkdIdU1Vbmo0eFM3dmhRckNsbmhxZ0VwOWVJejVzcUZWamMxM3QxWXQ4dHBuSDh4THFLVjJGaW1DNDdGYXBDVEZnWVIvdTlLLzd5UUV5K2dVTnJSYWp2UnJQZTBlWmMwMitlQnF3cXBmdVBLSmR2ZmJzZ0duWGt2K21VSDBGbDRTeGlxdXNKaTVJNElDNEhGUjh4ekhuNzlsVWxHeVAzdktWK0xVVU5COXMvNFdhSkxnYm5aekJHZXVVbUlCaWo5YmhWSWlDYUcvaFh5RWJkZnhXMDAzcWFDbEdXK3R6QWhIMjJ3TlJYNjBwblRhK0N4NC9mMXlNNFpqYWVwWloxZzljRTU1SUxrbWg5WWZuTVJ1ZnNQNnNwUUkza2hQUWYxMmJCK2tCbm9Xb1ZWYXNDbGcra3JGZnBrbU4vaEpBM1VPem5HclNjandPR3VTRXE3cW5LRVVnRzhIWHFmRTI0SXppSXdEM0NiRGdJa2tmNk1ucEtUWENVL3kvbFcvQ1ppdnBISStsUkxDU2w2UUhNT013bThsUUN3S0dTU1FrL05PaWhvalNFUHlKQU9KaDloNDFiYmVKblZvbUFtNGVwVnVqcGVjWUFlb1AwU0dtd3RyZDdtQnRrbS92eFZRbGhMemNPVDlLemY5aWZMOCIsIm1hYyI6IjA5YzJmNTc5ODY2NDM1NmI4ZmNkYzA5YzFiM2NhZWQ5MjE5M2I0ODdiY2JiMGFkMzFlNTc5YTI5YWMzZGE4ZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+