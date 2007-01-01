Калужанка рассказала о брошенных саженцах на аллее Платова

В воскресенье, 16 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с беспокойством об оставленных саженцах на аллее Платова.

По её словам, работы по посадке не закончены, а деревья продолжают лежать с голыми корнями.

— Сначала порадовалась, что на аллее Платова начали сажать деревья, но радость была преждевременная: рабочих на месте нет, деревья валяются рядом с ямами с голыми корнями, никому не нужные. Ком земли на корнях минимальный, а завтра мороз. И получается, это не благое дело, очередной распил государственных денег! - рассказала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Высадка деревьев - крупномеров возможна и при отрицательных температурах. Зимой деревья находятся в состоянии покоя и сейчас никакого негативного воздействия не получают. Высадку на бульваре Платова планируем начать на этой неделе, ситуацию с саженцами держим на постоянном контроле.