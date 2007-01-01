В Калуге после ремонтных работ оставили грязь

В воскресенье, 16 ноября, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте», в котором рассказал о проблемах на улице 65 лет Победы после проведения ремонтных работ.

По его словам, организация оставила после себя грязь и строительный мусор.

— "Спасибо" МУП Теплосеть за "порядок и чистоту", оставленные после проведения работ на улице 65 лет Победы! - написал мужчина.