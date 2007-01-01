Афиша Обнинск
Благоустройство

Калужанин рассказал о проблемной пешеходной дорожке

Евгения Родионова
17.11, 09:30
В воскресенье, 16 ноября, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на пешеходную дорожку на улице Плеханова.

По его словам, на пешеходной дорожке необходима ливнёвка.

— Это новый уровень проблемы: лужа в конце пешеходной дорожки, в метре от неё находится городская ливнёвка. Можно было бы по бордюру её обойти, но дорогие иномарки преграждают и эту возможность. Место бойкое: и гостиница, и центральный офис компании, и оздоровительно- развлекательный центр. И обтирать чужую машину не хочется, так как хозяин будет нервничать, что поцарапаем. Был бы водитель попросил перепарковаться, - рассказал о проблеме калужанин.

