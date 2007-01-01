Афиша Обнинск
Благоустройство

Жительница деревни Ракитня Калужской области бьёт тревогу из-за разбитой дороги

Евгения Родионова
14.11, 19:00
0 329
В пятницу, 14 ноября, в нашу редакцию обратилась жительница деревни Ракитня Барятинского района Калужской области с просьбой рассказать о проблеме с дорогой в деревне.

По её словам, работы по строительству дороги были проведены некачественно.

— Около двух месяцев назад началось строительство дороги на улице Сиреневой: сняли верхний слой, привезли и засыпали песок в грязь. И вот на этом работы закончились, люди не могут ни подойти, ни подъехать к своим домам, пожилые люди даже скорую помощь вызвать не могут, потому что она не приедет. А скоро зима. Примите меры, - написала женщина.

Мы попросили администрацию Барятинского района прокомментировать ситуацию. Вот её ответ:

— Ремонт автомобильной дороги по улице Сиреневая в деревне Ракитня выполняется в рамках действующего контракта. Срок завершения работ до конца текущего года.

