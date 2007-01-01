В Калужской области затопило двор после работ по благоустройству

В четверг, 13 ноября, житель Спас-Деменского района Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на благоустройство территории в районе.

По его словам, ремонтные работы на улице Вишневой проведены некачественно.

— Я понимаю, что сейчас стараются сделать комфортной городскую среду, но как то не очень у них получается: двор залит водой от слова совсем. Можно как-то помочь исправить ситуацию? - написал мужчина.

Администрация Спас-Деменского района прокомментировала ситуацию:

— Дворовая территория является общедолевой собственностью жильцов многоквартирного дома. Для решения вопроса Вам необходимо обратится в управляющую компанию МУП «Благоустройства».