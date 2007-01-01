В Калуге не работает проекционный пешеходный переход на Гурьянова
В четверг, 13 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой отремонтировать проекционный пешеходный переход возле дома № 4 на улице Гурьянова.
По её словам, он не работает с лета.
— Жёлтых полосы "зебры" не нарисовали к 1 сентября. Говорят ждать ремонта до конца года. Но там ходят в детский сад, школу, остановка транспорта рядом. Помогите, пожалуйста, быстрее решить эту проблему, - написала горожанка.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Ремонт планируется провести до первого декабря.
