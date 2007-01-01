Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге не работает проекционный пешеходный переход на Гурьянова
Благоустройство

В Калуге не работает проекционный пешеходный переход на Гурьянова

Евгения Родионова
14.11, 10:46
0 251
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 13 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой отремонтировать проекционный пешеходный переход возле дома № 4 на улице Гурьянова.

По её словам, он не работает с лета.

— Жёлтых полосы "зебры" не нарисовали к 1 сентября. Говорят ждать ремонта до конца года. Но там ходят в детский сад, школу, остановка транспорта рядом. Помогите, пожалуйста, быстрее решить эту проблему, - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Ремонт планируется провести до первого декабря.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZZUUdRaUg4R21vVUh3SHVxbWQ4ZUE9PSIsInZhbHVlIjoidkk0L3NQK1hobjlXK0VKbnJrWEc5cUt5dGo2bUdtb3NDVGlIbXRyakQwaERPZUU1RjlmbXI5RUlnL3VxbjJmUGp0SUZuSDQxTWw0cEdGSlY3YXpvNXpra2JMcnA3OVZPQ1RrTFdUYTBaSkl6K21MRzJjbE1ySVRmK1FPZmtHcVJpNXliNm10bkh5OXJXMEZlWkYxaWNiRzgrcElhN1lZWVI1S0VZdzRjQjM4eG9FVFlUbWgrUG5pWC95aVRoVjNvaUFNdEl1bW43Zk1TMmxpTVZYc3kwWXBJVjFUOTFXS1FvanNra0FtOWVBVDJqK3Fsd213WlptR1hHK0lPQjFTWHZVT1cvS3d3bWIzYU5NMUNreFIrMnlkc1gxZm9IN0xIK0JNQThrSnhyMFA1YnBDUTVwNEVrZngrMjNuSFRFYWFpcjZXUU9pbkIzaktrbVp2cGpRSFE1TEJkYSt1cHU5L0NIYjN5N2lvR3U0YURiS1lodHlmQzlFd3Q0bjhzS1M0WUJGL2VIVzZha0Z2dDFmbWxLVisxUVpBMVJVQkY1YmlGc3dnME4zNHcvR0hMamErL0ZqTGs4UXlUZFcrQi9YaSIsIm1hYyI6Ijk5ZTU5YTM4NDc0ZTg0OGViNzRmMWUxZDk4NzE0NTM1MDkxMWQ3NTkzOTY0ZTA3MDYzOWUyOGE0YTI1MTA0OTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkU3UWlGeTZ1M1RuMnlvalA1VEh0cnc9PSIsInZhbHVlIjoiMjJiWWk1aitoVEc0ck13cUYrWDF6UklwVDdVV2RKemRqSmRiNWZJNXV1c2loMHBwWllaUVFaTVhyZzl6UEkySXZtZUhHbnFGbFIweUdmNHQ1TCtWdmJxejFDZHJpRG9CRSt4djJMVmFaU2ZXanRVR2t6ZzM5cGErMFBDWXFpNktUWHpGV2tDK2J1Y2xoK1FsZDZTdkNYbDBudm1rTkZ5RHcvQmxLOVN4L09heCt4Q1hEQ29JamtiL2h5NUwrZ0RwRlJIR1ljZ1pVSXBqZzNXM3ZvTG1zOHcxeFdTTU1IQXplTDVnaDk4Q1ljSVZIVTU4ejhDaVBwN3gyQTlyNUtkVkd2OGJUR3FFaUQ4eG1PSzNkTWYwa29vNDkzcVZSaEhYR3EycE9xYm5aZ1pGdGo3K3VtbDgxSzFHbnY4bUVUZWIyK1lyUWVkV2taNDhtTVVyOUxaZjBIYlRiSE9wV01YbXA5c2hhblk5K2hiZ08vTVBjblF0SCtSMUg1UFFrOGpreDRuMGQvZ3diWEpDNHo1UWxDc0VMTzRleExZSXlnTmFkQ3RwL2ZBeDlnRWJ6RnhUQ1VKNVFYWjU4K2J6cFNpdXdOSHJvQU81bFdNQWZLdkYzWDBwMVppWmdYUzI0WUdaSXlhcmE1RjRXTnJNWSt0N2VwUkxYRHFiY1dXM3VwWjhHb2t6ZGZ2SXF3Mk9wQ2E5bndnTW5COWRUTDFVZTJ5Y3NmVGJNak02Mk1FMjNKcTI5bUp0RkZ0VWhSaE95aGNlY3VDQ0tlU2VJVnpJbnY2U2lzd0RaVzNBdjQvOUd1Slg3eGJLaUNXT2ZUelVNdE1YeThDTWxRSDl1cVVpVGJkSSIsIm1hYyI6ImMyZjJhMzRkZmNlODI3NzgwODc4OTE1ODU5OTU0Y2EzNmVlM2U5ZDdkMGRmMWQzYzU0MTk5NzEzMzM5ODkxOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+