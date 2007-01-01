Жительница Калужской области попросила отремонтировать дорогу Мосальск-Мещовск

В четверг, 13 ноября, жительница Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с вопросом о ремонте дороги Мосальск- Мещовск.

По её словам, дорога в ужасном состоянии.

— Это просто ужас какой-то, ехать невозможно, как будто в поле после тракторов! Неужели нельзя положить там асфальт? - написала женщина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Дорога отремонтирована до границы Мещовского района со стороны Мосальска, а со стороны Мещовска - по всем населенным пунктам до границы с лесной зоной. В рамках содержания дорога поддерживается в проезжем состоянии. Другие работы в 2025 году не планируются.