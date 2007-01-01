Афиша Обнинск
Благоустройство

Ловушка для пешеходов появилась в Калуге

Дмитрий Ивьев
13.11, 14:10
0 340
В районе дома №25 на улице Георгия Амелина на Правом берегу провалилась решетка ливневой канализации.

- Требуется срочный ремонт ливневой канализации. – сообщил местный житель и опубликовал фото на странице губернатора.

В образовавшуюся яму могут провалиться ногой пешеходы. Это грозит тяжелыми травмами.

- В течение двух недель выйдем на место для оценки ситуации. По результатам вернемся с ответом, - заявили в администрации Калуги.

