Ловушка для пешеходов появилась в Калуге
В районе дома №25 на улице Георгия Амелина на Правом берегу провалилась решетка ливневой канализации.
- Требуется срочный ремонт ливневой канализации. – сообщил местный житель и опубликовал фото на странице губернатора.
В образовавшуюся яму могут провалиться ногой пешеходы. Это грозит тяжелыми травмами.
- В течение двух недель выйдем на место для оценки ситуации. По результатам вернемся с ответом, - заявили в администрации Калуги.
