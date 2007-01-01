Афиша Обнинск
Благоустройство

В Калуге не могут осветить детскую площадку в сквере Волкова

Дмитрий Ивьев
13.11, 15:15
Местная жительница пожаловалась на темноту в месте, где по вечерам могли бы играть малыши.

- Площадка темная, абсолютно отсутствует освящение, к тому же находится за деревьями и даже свет от соседних фонарей на неё не проникает, - рассказала калужанка. - В который раз приходится с детьми с неё уходить, так как ничего не видно, и для детей это травмоопасно.

В городской администрации в ответ заявили, что в нынешнем году фонари точно не поставят.

- Будем искать такую возможность в последующие годы, - говорится в официальном комментарии.

