В Калуге не могут осветить детскую площадку в сквере Волкова
Местная жительница пожаловалась на темноту в месте, где по вечерам могли бы играть малыши.
- Площадка темная, абсолютно отсутствует освящение, к тому же находится за деревьями и даже свет от соседних фонарей на неё не проникает, - рассказала калужанка. - В который раз приходится с детьми с неё уходить, так как ничего не видно, и для детей это травмоопасно.
В городской администрации в ответ заявили, что в нынешнем году фонари точно не поставят.
- Будем искать такую возможность в последующие годы, - говорится в официальном комментарии.
