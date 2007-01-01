В Калуге море разлилось на Ольговке
Местный житель опубликовал на странице губернатора фото, сделанное в районе дома №9 в переулке Ольговском.
Почти на всю проезжую часть там разлилась лужа. На месте газонов – грязь.
- В таком богатом регионе жители живут в таких условиях, - сокрушается калужанин.
- Для частичного водоотведения необходим комплексный ремонт двора, - прокомментировали ситуацию в администрации Калуги. - Рассмотрим такую возможность в следующем году.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь