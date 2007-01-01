Афиша Обнинск
Благоустройство

На Терепце высадили кустарники

Дмитрий Ивьев
13.11, 14:15
0 271
В рамках программы инициативного бюджетирования реализован проект «Вторая очередь благоустройства зелёной зоны» за конечной остановкой в микрорайоне «Терепец».

Сэкономленные в ходе торгов средства областного бюджета средства были направлены на озеленение территории: посадку кустарников и деревьев.

«Выехал на место и проверил ход работ – подрядчик уже приступил к высадке кустарников. Благодарю главного садовника Калуги Ольгу Зорякову, именно при её участии был определён качественный посадочный материал. В ближайшее время здесь будет высажено 15 деревьев, что сделает эту зону ещё уютнее, зеленее и комфортнее для прогулок», – рассказал депутат Андрей Линков.

